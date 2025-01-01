Ein Weihnachtswunder - 24 Türchen zur Liebe
Ein Weihnachtswunder - 24 Türchen zur Liebe
Kate (Jen Lilley) ist eine junge, sympathische junge Frau, die sich noch nie verliebt hat und deren höchste Priorität im Leben ihr Job als Anwältin ist. Als Weihnachtsmuffel hat sie daher wenig Probleme damit, dass sie kurz vor den Festtagen von ihrem Chef den Auftrag erhält, sofort in eine idyllisch gelegene Pension nach Vermont zu reisen, um deren Wert schätzen zu lassen. Dort angekommen erfährt sie, dass es in dem alten Haus spuken soll, was Kate natürlich für totalen Unsinn hält. Doch dann lernt sie den gutaussehenden Daniel (Thomas Beaudoin) kennen, der plötzlich vor ihr steht und sie hinauswerfen will. Kate muss ihre Einstellung bezüglich Geister kräftig überdenken. Gemeinsam machen sie sich daran herauszufinden, wieso Daniel zum Geist wurde, wie er ums Leben kam und warum er ausgerechnet zur Weihnachtszeit immer für zwölf Tage in die Pension zurückkehrt, die ihm einmal gehörte...