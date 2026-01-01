Eine Braut zum Verlieben
90 Min.Ab 0
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Eine Braut zum Verlieben
George fährt scheinbar ziellos mit dem Auto durch Zypern. Er ist auf der Flucht vor dem Druck, endlich seiner Freundin einen Heiratsantrag machen zu müssen. Unterwegs trifft er eine Braut, die gerade von ihrer eigenen Hochzeitsfeier weggerannt ist. Die beiden machen sich auf zu einem wunderbar-komischen Roadtrip. - Mit Melia Kreiling aus Guardians of the Galaxy in der Hauptrolle!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film