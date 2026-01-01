Eine Frage der Ehre
132 Min.Ab 12
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Eine Frage der Ehre
Auf einem US-Marine-Stützpunkt stirbt ein Gefreiter nach Anwendung des "Code Red", eines brutalen Bestrafungsrituals, das trotz seines offiziellen Verbots immer wieder praktiziert wird. Aus Angst vor der Publicity beauftragt die Marine den jungen Armeeanwalt Lt. Kaffee mit der Verteidigung der beiden Täter, denn Kaffee ist bekannt dafür, rasch einen Deal einzugehen. Doch ausgerechnet diesmal will er sich auf keine faulen Kompromisse einlassen ...
Genre:Thriller
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN