Eine Kugel wartet
Eine Kugel wartet
Nach einem Flugzeugabsturz in der rauen Einöde Kaliforniens sind Sheriff Frank Munson (Stephen McNally) und sein gefesselter Gefangener Ed Stone (Rory Calhoun) gezwungen, Schutz zu suchen. Stone kann entkommen und stößt auf die abgelegene Ranch der jungen Cally Canham (Jean Simmons), die gemeinsam mit ihrem gebildeten, weltfremden Vater ein zurückgezogenes Leben führt. Schon bald trifft auch Munson ein – und die angespannte Situation spitzt sich zu. Während ein Unwetter die Ranch von der Außenwelt abschneidet, prallen widersprüchliche Erzählungen und moralische Standpunkte aufeinander. Stone beteuert, einen Mord aus Notwehr begangen zu haben, doch Munson verfolgt ihn aus einem ganz eigenen, persönlichen Motiv. Zwischen Misstrauen, wachsender Nähe und einer einzigen geladenen Kugel entwickelt sich ein intensives psychologisches Kammerspiel.