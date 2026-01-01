Eine Million Küsse - Wie angel' ich mir einen Millionär?
100 Min.Ab 0
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Eine Million Küsse - Wie angel' ich mir einen Millionär?
Die alleinerziehende Alicia (Malgorzata Socha) hält sich und ihren Sohn Kuba (Iwo Rajski) seit der Scheidung mehr schlecht als recht mit allerlei Aushilfsjobs über Wasser. Da trifft es sich gut, dass sie durch Zufall in einen hochdotierten Millionärs-Workshop stolpert, dessen Teilnehmer von der knallharten Businessfrau Sonia Babicz (Malgorzata Foremniak) in erfolgreichen Jagdmethoden auf lukrative Heiratskandidaten geschult werden. Anfangs widerstrebend, zieht es Alicia nach und nach immer tiefer in die glamouröse Welt der Reichen und Schönen. Doch um hier den Richtigen zu finden, muss sie schließlich eine schwere Entscheidung treffen. Die junge Mutter erwarten einige durch und durch turbulente Tage auf der Suche nach der wahren Liebe...
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
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