Eine offene Rechnung

109 Min.Ab 16
109 Min.Ab 16
Israel, 1997: Eine junge Journalistin hat ein Buch über eine Mossad-Aktion im Jahre 1965 geschrieben. Eine der Beteiligten ist ihre Mutter Rachel. Sie, David und Stephan sollen im Auftrag des israelischen Geheimdienstes den NS-Arzt Dieter Vogel in Ost-Berlin finden und zum Prozess nach Israel bringen. Doch die Mission läuft aus dem Ruder. Bis heute ist den drei Ex-Agenten nicht klar, was damals wirklich geschah.

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 2010
Altersfreigabe:
16
GEWALT
Copyrights:
© Universal Studios Limited