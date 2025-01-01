Eine offene Rechnung

Vor TV
Israel, 1997: Eine junge Journalistin hat ein Buch über eine Mossad-Aktion im Jahre 1965 geschrieben. Eine der Beteiligten ist ihre Mutter Rachel. Sie, David und Stephan sollen im Auftrag des israelischen Geheimdienstes den NS-Arzt Dieter Vogel in Ost-Berlin finden und zum Prozess nach Israel bringen. Doch die Mission läuft aus dem Ruder. Bis heute ist den drei Ex-Agenten nicht klar, was damals wirklich geschah.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16GEWALT
