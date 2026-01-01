Einer gibt nicht auf
Einer gibt nicht auf
Getrieben von der Hoffnung, seine vor Jahren von Comanchen entführte Frau wiederzufinden, durchstreift der einsame Reiter Jefferson Cody das gefährliche Grenzland. Als er die gefangene Mrs. Nancy Lowe freikauft, bietet er ihr Schutz auf dem Weg nach Lordsburg. Doch die Prärie ist gnadenlos: Streifende Indianer und der berüchtigte Outlaw Ben Lane mit seinen beiden skrupellosen Gefolgsleuten heften sich an ihre Spur – angelockt von einer Belohnung des Ehemannes von 5.000 Dollar für das Auffinden seiner Frau. Tot oder lebendig. Misstrauen, Verrat und ständige Hinterhalte verwandeln die Reise in einen lebensgefährlichen Wettlauf. Während Mrs. Lowe an Codys Absichten zweifelt, wählt Cody unbeirrt seinen Weg. In einem tödlichen Showdown entscheidet sich, wer die endlose Weite des Westens lebend verlässt.