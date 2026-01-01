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Einer von uns

Einer von uns

82 Min.Ab 12
ORF182 Min.Ab 12
ORF1

Einer von uns

2009 erschoss die Polizei einen 14-jährigen Teenager bei einem nächtlichen Einbruch in einen Supermarkt in einem Vorort von Krems. Inspiriert von diesem wahren Fall greift "Einer von uns" das Lebensgefühl der Jugendlichen auf, das von Konsum und ohnmächtiger Rebellion geprägt ist. Der 14-jährige Julian und sein Freund Marko geraten so in Konflikt zum angepassten Stillstand, der die Welt der Erwachsenen prägt. Ein Konflikt, der in einer unerwarteten Tragödie endet.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© ORF 1