Emil und die Detektive (1954)
Der 12jährige Emil Tischbein fährt in den Sommerferien mit dem Zug von der Nordsee zu seiner Großmutter nach Berlin. Seine Mutter, eine Kriegswitwe, gibt ihm dazu mühsam ersparte 140 Mark mit. In seinem Zugabteil bietet ihm der freundliche Herr Grundeis Bonbons an - und kurz darauf wird Emil hundemüde und merkt nicht, wie ihm Herr Grundeis das ganze Geld aus der Jacke stiehlt. Als er kurz nach seiner Ankunft in Berlin den Dieb entdeckt, traut er sich aber nicht, die Polizei einzuschalten. Dafür lernt er jedoch schnell andere Kinder kennen, die mit ihm gemeinsam die Verfolgung des Bösewichts aufnehmen und ihn nicht aus den Augen lassen. Als Grundeis in einer Bank den Hundert-Mark-Schein wechseln lassen will, wird er von den Kindern gestellt – und Emil kann beweisen, dass es sein Schein ist. Von der Polizei erfährt Emil dann, dass ihnen ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen ist, denn Herr Grundeis wird auch als Betrüger und Einbrecher gesucht. Und eine Belohnung gibt's auch noch...