Encounter - Unheimliche Begegnung
93 Min.Ab 16
Eine Gruppe von Freunden entdeckt mitten auf einem abgelegenen Feld ein abgestürztes Raumschiff, in dem sich ein überlebender Alien befindet. Sie bringen den Außerirdischen zu sich nach Hause und stellen schnell fest, dass das Wesen weitreichende Geheimnisse hat. Auch die Regierung ist auf den Absturz des Flugobjektes aufmerksam geworden und ist den Freunden dicht auf den Fersen...
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH