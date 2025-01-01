ENDE EINER IKONE? NEUER VW TRANSPORTER auf FORD TRANSIT BASIS im TEST mit 286 PS!
Der neue VW Transporter ist da – doch eigentlich ist er ein Ford?! ? Wir testen die Elektroversion mit 210kW (286 PS) des neuen VW Bullis auf Herz und Nieren. Kann er an die Legende T6.1 anknüpfen oder fühlt er sich eher nach einem Ford Transit Custom an? Was euch erwartet: ✅ Erster Fahreindruck des vollelektrischen Caravelle mit 210 kW (286 PS) ✅ Fahrassistenzsysteme, Reichweite und Ladeleistung ✅ Vergleich zu T6.1, T7 & Ford Transit Custom ✅ Verarbeitung, Platzangebot & Alltagstauglichkeit ✅ Ist der neue Bulli er noch ein echter VW? ⚡ Technische Daten (Elektroversion): 64 kWh nutzbare Akkukapazität DC-Schnellladen mit 125 kW 2,3 Tonnen Anhängelast Mehr Platz: 5,41 m Länge & breiterer Innenraum
