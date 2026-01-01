Endzeit - Die Zombie-Apokalypse
Endzeit - Die Zombie-Apokalypse
Vor zwei Jahren haben Zombies die Erde überrannt. 'Weimar' und 'Jena' sind dank eines Schutzzauns die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Als Vivi (Gro Swantje Kohlhof) und Eva (Maja Lehrer) sich zwischen den Städten schutzlos auf freiem Feld wiederfinden, müssen sie wohl oder übel gemeinsam den Kampf gegen die Untoten aufnehmen. Und damit auch gegen die Dämonen der eigenen Vergangenheit. Vivi versucht verzweifelt herauszufinden, was mit ihrer kleinen Schwester passiert ist, während Eva ihr Image als furchtlose Zombie-Killerin hinter sich lassen und neu anfangen will. Auf ihrem Weg finden die jungen Frauen keine finstere Endzeit-Welt, sondern eine berauschend schöne Natur vor, die sich alles zurückerobert hat, was sie einst Zivilisation nannten. Diese mystisch-märchenhafte Dystopie birgt ungeahnte Gefahren, aber auch ungeahnte Chancen für ein neues Leben in einer neuen Welt...