Entführ' mich, Liebling
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Entführ' mich, Liebling
Im Zuge eines missglückten Banküberfalls wird Charlotte in der Bank ihres Mannes als Geisel genommen, ebenso Sophie, die Geliebte ihres Mannes. Die beiden Geiselnehmer Max und Felix hoffen, dass der Bankdirektor mindestens für eine der beiden Frauen Lösegeld zahlen wird, doch sie irren sich gewaltig, denn Charlottes Mann will die Beute für sich behalten und die beiden Frauen loswerden ...
Genre:Comedy, Tragikomödie
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH