Erik, der Wikinger
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Erik, der Wikinger
Der junge Wikinger Erik ist des Wikinger-Lebens überdrüssig: Nur raufen und saufen - das bringt’s nicht. Er bricht mit seinen besten Männern nach dem sagenumwobenen Atlantis auf. Dessen friedliebende Bevölkerung besitzt ein Wunderhorn, mit dessen Hilfe man zum Sitz der Götter gelangen kann. Sie will Erik um Frieden bitten. Schließlich werden aus den wilden Kämpen ganz brave Bürger.
Genre:Comedy, Fantasie
Produktion:GB, 1989
Altersfreigabe:
12
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