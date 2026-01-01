Erin Brockovich
126 Min.Ab 6
126 Min.Ab 6
Erin Brockovich
Julia Roberts als alleinerziehende kämpferische Mutter: Erin Brockovich arbeitet als Büroangestellte bei dem Rechtsanwalt Ed Masry. Dabei kommt sie einem Versorgungsunternehmen auf die Spur, das den Wasservorrat einer Gemeinde verunreinigt und dadurch schwere Krankheiten verursacht. Durch ihre offene Art gewinnt Erin das Vertrauen der betroffenen Bürger. Zusammen mit ihrem Chef strengt sie einen Prozess gegen die kriminelle Firma an und entdeckt dabei ihr eigenes Leben neu.
Genre:Drama, Comedy, Romanze
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited