Erkan & Stefan - Der Tod kommt krass
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Erkan & Stefan - Der Tod kommt krass
Erkan und Stefan gewinnen in der Show "Der dicke Hund" eine Kreuzfahrt. Stefan schlägt jedoch den Preis von 100.000 Euro aus und entscheidet sich für den Alternativpreis, eine Kreuzfahrt auf dem Luxusliner TS Albatros. Dort hofft er darauf, ein paar heiße Bunnys aufreißen zu können. Als der Starmoderator Hardy Flanders an Bord ermordet wird, gibt es für Erkan und Stefan nichts als Probleme.
Genre:Comedy, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tiberius Film