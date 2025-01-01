Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlöse uns von dem Bösen

Sony Pictures114 Min.Ab 16
Spannender Horrorfilm von Regisseur Scott Derrickson - einem Meister seines Fachs: Brutale Verbrechen sind in New York an der Tagesordnung, doch die kürzlichen Taten schockieren auch erfahrene Ermittler. Polizist Ralph Sarchie wird auf die Fälle angesetzt. An seiner Seite ist der Prieser Mendoza, der ihm eindrucksvoll beweist, dass übernatürliche Kräfte kein Mythos sind. Gemeinsam machen sich die beiden Männer auf, um dem schrecklichen Treiben eines Dämons ein Ende zu setzen.

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN