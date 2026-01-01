Eruption: LA
83 Min.Ab 12
83 Min.Ab 12
Eruption: LA
Damit hat keiner gerechnet, schon gar nicht Josh Kendricks (Matthew Atkinson), Drehbuchautor ohne Erfolg: Denn plötzlich bebt, wie in einem seiner Bücher, die Erde unter Los Angeles – ein Supervulkan bricht aus! Zusammen mit Desaster-Movie-Star Kat Rivers (Lexi Johnson) versucht er die rettenden Forschungen des wirren Geologen Irwin (Harry Van Gorkum) zum Bürgermeister zu bringen. Schaffen sie es noch rechtzeitig? – Gedreht wurde die Produktion Sean Cain und Anthony Frankhauser in Los Angeles an Original-Schauplätzen.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.