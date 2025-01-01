Zum Inhalt springenBarrierefrei
Es ist zu deinem Besten

SAT.188 Min.Ab 12
Physiotherapeut Yus, Wirtschaftsanwalt Arthur und Bauarbeiter Kalle könnten unterschiedlicher nicht sein. Und trotzdem haben sie alle dasselbe Problem: Sie sind mit der Partnerwahl ihrer Töchter überhaupt nicht zufrieden. Mit vereinten Kräften zieht das ungleiche Trio alle Register, um das Liebesglück der jungen Frauen zu sabotieren. Schaffen es die Väter, die Beziehungen ihrer Töchter zu beenden, ohne ihre eigene zu riskieren?

Romanze, Comedy, Romantische Komödie
DE, 2020
12
