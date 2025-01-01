Es ist zu deinem Besten
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Es ist zu deinem Besten
Physiotherapeut Yus, Wirtschaftsanwalt Arthur und Bauarbeiter Kalle könnten unterschiedlicher nicht sein. Und trotzdem haben sie alle dasselbe Problem: Sie sind mit der Partnerwahl ihrer Töchter überhaupt nicht zufrieden. Mit vereinten Kräften zieht das ungleiche Trio alle Register, um das Liebesglück der jungen Frauen zu sabotieren. Schaffen es die Väter, die Beziehungen ihrer Töchter zu beenden, ohne ihre eigene zu riskieren?
Genre:Romanze, Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH