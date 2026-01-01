Escape Plan
112 Min.Ab 16
112 Min.Ab 16
Escape Plan
Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger wagen das Unmögliche: Ray Breslin untersucht als Spezialist die Ausbruchsicherheit von Gefängnissen. Für seinen neuesten Auftrag lässt sich der Experte - getarnt als Terrorist - in der vermeintlich unüberwindbaren Einrichtung "Das Grab" einsperren. Doch kaum dort angekommen, stellt Breslin fest, dass er einer Intrige zum Opfer gefallen ist. Zusammen mit seinem Mitgefangenen Emil Rottmayer plant er eine schier unmögliche Flucht.
Genre:Action, Thriller, Drama
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG