Even Money
107 Min.Ab 12
107 Min.Ab 12
Even Money
In der Pause eines Basketball-Matches bringt die Spielsucht drei Menschen zusammen, die außer dieser fatalen Leidenschaft nichts gemeinsam haben. Jeder von ihnen zerstört mit der Sucht sein Leben: Mutter Carol versucht, ihre Krankheit vor ihrer Familie zu verbergen, die glaubt, dass sie einen Roman schreibt. Auch Clyde lügt seinem Bruder etwas vor, und Murph versucht ohne Erfolg, seinen Job als Buchmacher vor seiner Freundin zu verheimlichen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Jumpshot Distribution, LLC