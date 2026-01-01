Everybody's Fine
Everybody's Fine
Humorvoll, berührend und voller feiner Zwischentöne erzählt diese bittersüße Tragikomödie von Familie, Erwartungen und der Suche nach Nähe. Witwer Frank Goode hat sein Leben lang hart gearbeitet, um seinen vier Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Umso größer ist die Enttäuschung, als alle geplanten Besuche kurzfristig abgesagt werden. Kurzerhand beschließt Frank, selbst aufzubrechen: Auf einer spontanen Reise quer durch die USA besucht er seine Kinder unangekündigt. Doch hinter den Fassaden von Erfolg und Glück verbergen sich Zweifel, unerfüllte Träume und kleine Lebenslügen. Schritt für Schritt erkennt Frank, dass seine Kinder ganz andere Wege gegangen sind, als er es sich vorgestellt hat. Zwischen humorvollen Begegnungen und nachdenklichen Momenten entfaltet sich eine bewegende Geschichte über Ehrlichkeit, Entfremdung und die Kraft familiärer Bindungen. Ein Film, der zeigt, dass es nie zu spät ist, sich wirklich kennenzulernen.