Evolution
57 Min.Ab 0
57 Min.Ab 0
Evolution
Erleben Sie die Wunder der Evolution wie nie zuvor! Es begann im Wasser. Es kam an Land. Es eroberte unseren Planeten. Die Entstehung des Lebens ist die wohl faszinierendste Geschichte, die unsere Erde zu erzählen hat. Kommen Sie mit auf unsere Reise durch die beeindruckende Tierwelt unserer Erde. Erforschen Sie die prachtvolle, farbenfrohe Welt der Korallenriffe. Bestaunen Sie das vielfältige Leben in Afrika, Australien und Südamerika. Erleben Sie unglaubliche Strategien der Anpassung an unterschiedlichste Lebensräume.
Genre:Spezial, Dokumentation, Wissenschaft, Natur
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH