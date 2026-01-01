Extinction - The G.M.O. Chronicles
115 Min.Ab 18
Extinction - The G.M.O. Chronicles
Ein Retrovirus, das eigentlich als Werkzeug der industriellen Gentechnik konzipiert war, ist außer Kontrolle geraten und verbreitet sich nun rasant, während es wahllos alle Organismen unseres Ökosystems miteinander kreuzt. Innerhalb einer Woche wurden so 90 Prozent der Menschheit ausgelöscht, bis auf eine kleine Gruppe, die bis zum Schluss gegen die Mutationen um ihr Überleben käpfen will...
Genre:Drama, Horror, Science Fiction
Produktion:DE, 2011
