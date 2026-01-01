Extreme Job – Spicy-Chicken-Police
107 Min.Ab 16
107 Min.Ab 16
Extreme Job – Spicy-Chicken-Police
Für die erfolglosen Drogenfahnder unter Captain Ko geht es um alles oder nichts. Entweder, ihnen gelingt eine eindrucksvolle Verhaftung oder ihre Einheit steht vor dem Aus. Blöd nur, dass das Spicy Chicken-Restaurant, von dem aus man einen internationalen Drogenring observiert, kurz vor der Schließung steht. Ko bleibt nichts anderes übrig, als den Laden zu kaufen und ihn mit seinem Team selbst zu schmeißen. Womit keiner rechnen konnte: Die Zufalls-Gastronomen sind echte Naturtalente und schaffen es mit dem "besten Spicy Chicken Koreas" sogar bis ins nationale Fernsehen. Das ruft nicht nur Kos Vorgesetzte auf den Plan, sondern auch die skrupellosen Drogengangster...
Genre:Comedy
Produktion:KR, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH