Fahr zur Hölle, Gringo
Fahr zur Hölle, Gringo
In der rauen Grenzregion erhebt sich Großgrundbesitzer Vince Carden zum unangefochtenen Herrscher. Von Hass auf die Indianer getrieben, eignet er sich Land an, aus dem er die Bewohner vertreibt. Als die Regierung plant, den Apachen ein Reservat zuzuweisen und die Kavallerie aussendet, um Ordnung zu schaffen, steigert Carden seine Gewalt. Einen brutalen Überfall auf eine Postkutsche lässt er den Indianern anlasten, um seine Macht zu sichern und einen neuen Krieg zu entfachen. Doch die Rückkehr seines Bruders Paul, der Jahre zuvor geflohen war, bringt Bewegung in das festgefahrene Land. Getrieben von alten Wunden will Paul die Wahrheit hinter den Angriffen aufdecken – und erkennt bald die skrupellosen Intrigen seines Bruders. Zwischen Siedlern, die am Forge River um ihr Leben kämpfen, und Apachen, die zu Unrecht beschuldigt werden, entbrennt ein Konflikt, der das ganze Grenzgebiet zu verschlingen droht.