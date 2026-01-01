Fairfield Road - Straße ins Glück
89 Min.Ab 0
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Fairfield Road - Straße ins Glück
Bei Großstädter Noah McManus geht so einiges schief: Erst wird nichts aus seinem Traumjob in Washington und dann findet er noch heraus, dass ihn seine Freundin, die er demnächst heiraten wollte, betrügt. Am Boden zerstört, macht er sich auf in ein beschauliches Städtchen an der Küste Neuenglands. Denn dahin ist auch der Verlobungsring unterwegs, den er als Überraschung für seine Zukünftige in eine dortige, romantische Pension geschickt hat und nun zurückholen möchte. Schon kurz nach seiner Ankunft fühlt sich Noah in dem kleinen Ort erstaunlich wohl. Als er dann auch noch die charmante Buchladen-Besitzerin Hailey Caldwell kennenlernt, keimt in ihm der Gedanke, das Großstadtleben für immer hinter sich zu lassen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
0
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