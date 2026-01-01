Falco - Verdammt wir leben noch!
114 Min.Ab 0
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Falco - Verdammt wir leben noch!
Ein außergewöhnliches Talent wird zum internationalen Popphänomen: Hans Hölzel steigt als Falco in den 80ern raketenhaft auf, getrieben von Ehrgeiz, gefeiert für seinen einzigartigen Sound. Hinter dem Glanz kämpft er jedoch mit enormem Druck, toxischen Beziehungen, Drogen und innerer Zerrissenheit. Der Weg eines Künstlers, der zwischen Exzess und Verletzlichkeit zur Legende wird.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1