Fallen Angel – Der gefallene Engel
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Fallen Angel – Der gefallene Engel
Italien: Ein Baby wird von der Polizei in ein Waisenhaus gebracht. Jahre später wird Liut, wie der Junge genannt wird, von einem Dämon heimgesucht, aber von seinem Schutzengel gerettet. Er bringt ihn in ein Kloster in Griechenland, wo Bruder Angus dem Jungen enthüllt, was er wirklich ist. Er ist ein Sephyro, ein Wesen halb Mensch, halb Engel, dessen Schicksal es ist, das legendäre Schwert des Feuers zu finden. Sein Vater nutzte es einst, um den Garten Eden zu schützen. Angus bildet Liut aus, der – nun erwachsen – seinem Schicksal begegnen will und mit der Suche nach dem Schwert beginnt. Aber kann er den Versuchungen widerstehen, die der gefallene Engel Luzbel für ihn bereit hält?
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
12
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