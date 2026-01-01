Falling Snow - Zwischen Liebe und Verrat
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Falling Snow - Zwischen Liebe und Verrat
Moskau zur Zeit des Kalten Krieges. Die junge Russin Katya (Rebecca Ferguson) arbeitet als Spionin für die Amerikaner und soll geheime Informationen des kommunistischen Idealisten Alexander Ivanov (Sam Reid) besorgen. Als sie sich jedoch in den aufstrebenden Politiker verliebt, ist sie hin- und hergerissen zwischen Pflicht und Liebe und muss eine folgenschwere Entscheidung treffen. New York, 1990: Der gealterte Alexander (jetzt Charles Dance aus 'Game of Thrones') lebt mittlerweile in den Vereinigten Staaten von Amerika, kehrt jedoch nach Moskau zurück, um das alte Netz aus Lügen und Intrigen endlich zu entwirren...
Genre:Romanze, Thriller, Mystery, Drama, Krieg
Produktion:GB, CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH