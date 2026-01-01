Familie Putz goes Hollywood - Der Film
20 Min.Ab 0
20 Min.Ab 0
Familie Putz goes Hollywood - Der Film
Die Familie Putz hat genug. Schluss mit Singen und Tanzen, sie sind für Größeres bestimmt, sie sind wahre Stars, und Stars gehören an den einzigen Ort, an dem Träume wahr werden: Hollywood. Begleitet die fünf Familienmitglieder auf ihrem atemberaubenden Abenteuer die Herzen Amerikas zu erobern und in Hollywood groß als Stars rauszukommen.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4