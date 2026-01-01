FAMILIE PUTZ: ZUHAUSE IN GANZ ÖSTERREICH
13 Min.Ab 0
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FAMILIE PUTZ: ZUHAUSE IN GANZ ÖSTERREICH
Österreich. Das ganze Land feiert das XXXLutz Jubiläum! Das ganze Land? Nicht ganz! Familie Putz musste nach der letzten Feier feststellen, dass nicht jeder das XXXLutz Jubiläum besucht hat. Daher muss eine Lösung her: Wenn es die Leute nicht zum Jubiläum schaffen, dann schafft Familie Putz das Jubiläum einfach zu den Leuten. Begleiten Sie Max, Linda, Putzi, Ixi und Oma Putz in ihrem Puch 500 auf ihrer völlig abgefahrenen Tour durch alle neun Bundesländer.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© PULS 4