FAMILIE VERPFLICHTET

86 Min. Ab 12
OUTtv
OUTtv
Das in Hannover glücklich lebende Schwulen-Pärchen DAVID (38) und KHALED (29) würde nur zu gerne öffentlich heiraten – wären da nicht Khaleds arabischstämmige Familie, Davids jüdische Mutter und eine unerwartete Schwangerschaft. Missverständnisse, Outing-Ängste und das Versteckspiel um Vaterschaftsanerkennung und Galerieinsolvenz treiben die gar nicht so gegensätzlichen Familien ins emotionale Chaos und über ihre Grenzen hinaus.

