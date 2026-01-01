FAMILIE VERPFLICHTET
86 Min.Ab 12
FAMILIE VERPFLICHTET
Das in Hannover glücklich lebende Schwulen-Pärchen DAVID (38) und KHALED (29) würde nur zu gerne öffentlich heiraten – wären da nicht Khaleds arabischstämmige Familie, Davids jüdische Mutter und eine unerwartete Schwangerschaft. Missverständnisse, Outing-Ängste und das Versteckspiel um Vaterschaftsanerkennung und Galerieinsolvenz treiben die gar nicht so gegensätzlichen Familien ins emotionale Chaos und über ihre Grenzen hinaus.
