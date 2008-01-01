Fanboys
Linus, Windows und Hutch sind die größten "Star Wars"-Fans unter der Sonne. Als ihr Kumpel Eric erfährt, dass Linus bald sterben und deshalb die Premiere des neuen Films nicht mehr miterleben wird, schmiedet er einen Plan: Es gilt, in die Ranch von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas einzubrechen und eine Kopie des Films zu stehlen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Mit der handfesten Unterstützung von Fangirl Zoe gelingt es dem Quartett schließlich, bis vor die Tore der Ranch zu gelangen.
Genre:Comedy
