Vor TV
Fantastic Four
102 Min.Ab 12
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Fantastic Four
Reed Richards ist ein begabter Wissenschaftler, der finanzielle Förderung für ein Weltraum-Experiment sucht. Zusammen mit seinem Partner Ben Grimm sucht er den Geschäftsmann Victor von Doom auf, um ihn um Unterstützung zu bitten. In Dooms privater Raumstation jedoch werden durch einen Unfall kosmische Strahlen freigesetzt, die Reed, Ben sowie Dooms Partnerin Sue Storm und deren Bruder Johnny mit Superkräften ausstatten - nun sind sie die "Fantastischen Vier".
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH