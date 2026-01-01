Farewell to the King
Farewell to the King
Zum Ende des Zweiten Weltkriegs landen Captain Nigel und sein Adjutant im undurchdringlichen Dschungel von Borneo. Ihr Ziel ist es, die Eingeborenen für den Kampf gegen die Japaner zu mobilisieren. Im Innern der Insel stoßen sie auf den Ex-Soldaten Leroy, der während des Krieges nach einem Bootsunglück auf Borneo desertiert ist. Leroy ist mittlerweile Häuptling des Stammes und soll den beiden bei ihrer Aufgabe helfen. Doch er möchte, dass sein Stamm in Frieden leben kann und will die Insulaner aus dem Kriegsgeschehen heraushalten. Leroy kämpft mit seinen Idealen, doch unter einer Bedingung lässt er sich zu einem Bündnis überreden: Borneo soll nach Kriegsende die Unabhängigkeit erlangen. Es kommt zum actiongeladenen Showdown, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.