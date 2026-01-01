Fast Girls
88 Min.Ab 0
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Fast Girls
Die jungen Leichtathletik-Talente Shania Andrews (Lenora Crichlow) und Lisa Temple (Lily James) verbindet der unbedingte Wille zum Erfolg und der Traum von einer Teilnahme an den Weltmeisterschaften, doch damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Als die zwei es ins 100-Meter-Staffelteam schaffen, sind sie ihrem großen Ziel ein Stück näher, jedoch gezwungen zusammenzuarbeiten. Dass beide Mädchen zudem auch noch für den Teamarzt Carl (Bradley James) schwärmen, macht die Situation nicht einfacher. Können die Rivalinnen ihre Differenzen rechtzeitig zum alles entscheidenden Rennen überwinden und gemeinsam für den Sieg kämpfen?
Genre:Drama, Sport
Produktion:GB, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH