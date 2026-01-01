Fast & Furious 10
136 Min.Ab 12
136 Min.Ab 12
Fast & Furious 10
Fahr oder stirb! Mit Vollgas geht es in den zehnten Teil der Action-Reihe: Dominic Toretto glaubte, alle Gefahren überwunden zu haben. Er wird jedoch von seiner Vergangenheit eingeholt: Dante, der Sohn des verstorbenen Drogenbosses Reyes, taucht plötzlich aus der Versenkung auf. Zwölf Jahre lang brütete er über seinem perfiden Plan; nun begibt er sich auf einen ungeheuerlichen Rachefeldzug ...
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH