Fast & Furious Five
125 Min.Ab 12
125 Min.Ab 12
Fast & Furious Five
Dominic Toretto kommt mal wieder davon: Seine Freunde Brian und Mia holen den professionellen Autodieb aus dem Knast und setzen sich mit ihm nach Südamerika ab. In Rio de Janeiro wollen sie den berüchtigten Drogenbaron Hernan Reyes um 100 Millionen Dollar erleichtern. Eine Gruppe waghalsiger Streetracer soll ihnen helfen, das Geld zu beschaffen, das den drei Autocracks ein unbehelligtes Leben garantieren soll. Doch nicht nur der furchtlose FBI-Agent Luke Hobbs hat etwas dagegen.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited