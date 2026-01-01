Faster
Faster
Zehn Jahre hat Driver im Gefängnis verbracht. Bei dem Banküberfall, der ihn hinter Gittern brachte, wurde sein Bruder ermordet. Jetzt will er Rache an den Tätern nehmen.
Faster: Rachefeldzug und Verfolgungsjagd
Das US-amerikanische Action-Drama Faster erzählt von James Cullen, gespielt von Dwayne Johnson, der von allen nur ‘Driver’ genannt wird. Dieser musste vor zehn Jahren mit ansehen, wie seine Bankräuber-Bande bei einem Überfall von brutalen Gangstern verraten- und umgebracht wurde. Auch Driver’s Bruder wurde dabei kaltblütig ermordet und während der Kleinkriminelle Driver zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, kamen die Mörder ungeschoren davon. Als Cullen ein Jahrzehnt später aus dem Gefängnis entlassen wird, verfolgt er deshalb nur ein einziges Ziel: Die Mörder seines Bruders zur Rechenschaft zu ziehen und sie dem gleichen Schicksal auszuliefern, das sie einst herbeigeführt haben. Kaum wieder auf freiem Fuß, beginnt er seinen Rachefeldzug, um die Gangster ausfindig zu machen und umzubringen.
Ein Strich durch die Rechnung
Doch Driver’s Pläne bleiben nicht unbemerkt. Sobald dieser den ersten Namen von seiner Liste gestrichen hat, wird sein Vorhaben vom Polizisten ‘Cop’, gespielt von Billy Bob Thornton, und dessen Kollegin Detective Cicero durchkreuzt. Doch damit noch nicht genug. Die Beiden durchschauen nicht nur Driver’s Rachepläne, sondern heuern außerdem einen Auftragskiller an, der von Oliver Jackson-Cohen verkörpert wird, und Driver und dessen Mission ein Ende bereiten soll. Während Driver fieberhaft versucht, seinen Widersachern immer einen Schritt voraus zu sein, begibt er sich zugleich auf die Jagd nach seinen nächsten Opfern. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, bei der Spannung, Action und Adrenalin vorprogrammiert sind. Kann es Driver gelingen, seine Verfolger abzuhängen und seinen Rachefeldzug zu beenden?
Ein Action-Kracher im Hollywood-Stil
Mit Faster wagt sich der amerikanische Regisseur George Tillman Jr. das erste und bisher einzige Mal an das Action-Genre, nachdem er zuvor primär Komödien und Dramen produziert hat. Sein Debüt ist ihm allerdings gelungen: Faster ist ein Action-Kracher ganz im Hollywood-Stil. Neben bildgewaltigen Kämpfen und Explosionen glänzt auch Dwayne “The Rock” Johnson mit seiner schauspielerischen Leistung, die seinen Ruf als Hollywood’s knallharten Action-Held wieder einmal bestätigt.
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