Faszination Afrika
56 Min.Ab 0
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Faszination Afrika
Faszinierende Landschaften, eine einzigartige, vielfältige Tierwelt, die sich perfekt an die Gegebenheiten angepasst hat, Pflanzen, die man sonst nirgendwo auf unserer Welt findet - atemberaubender Artenreichtum in unberührter Natur. Begleiten Sie uns in das Land der Sonne, durchstreifen Sie unendlich weite Savannen, beobachten Sie Elefanten und Giraffen am Wasserloch, staunen Sie über Löwen, Zebras, Nilpferde und vieles mehr. Lassen Sie sich von den Einheimischen Namibias ihr Afrika zeigen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH