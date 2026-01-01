Faszination Fendt
Faszination Fendt
Die Erfolgsgeschichte von Fendt beginnt mit einer Idee, die die Landwirtschaft nachhaltig verändern sollte: dem legendären Dieselross. Seit den frühen 1930er Jahren steht die Marke für technische Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Qualität. Dieser Film nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise durch die Vergangenheit und zeigt eindrucksvoll, wie die ersten kompakten Dieseltraktoren den Arbeitseinsatz auf den Höfen revolutionierten. Im Mittelpunkt stehen historische Modelle aus den Jahren 1931 bis 1957 sowie die Menschen, die diese Maschinen bis heute mit Leidenschaft pflegen und nutzen. Persönliche Geschichten und spannende Einblicke machen deutlich, wie eng Technik und Emotion miteinander verbunden sind. Die Entwicklung vom ersten Kleinschlepper mit 6 PS bis hin zur Kultmarke Fendt wird anschaulich nachvollziehbar. Authentische Aufnahmen und Hintergrundinformationen lassen die Anfänge der Traktorenproduktion lebendig werden. Eine Hommage an eine der bedeutendsten Marken der Landtechnik – und an ein Stück lebendige Geschichte.