Fear The Night
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Fear The Night
Die Kriegsveteranin Tess (Maggie Q) hat mit Alkoholismus und psychischen Problemen zu kämpfen. Aber als die Junggesellinnen-Party ihrer Schwester Rose (Highdee Kuan) von Unbekannten überfallen wird, schaltet Tess sofort in den Überlebensmodus. Während die Gäste der Feier reihenweise von Armbrustpfeilen getötet werden, muss die Ex-Soldatin einen Weg finden, die Angreifer zu stoppen. Auch Mia (Gia Crovatin), Noelle (Ito Aghayere) sowie Tess' andere Schwester Beth (Kat Foster) befinden sich im abseits gelegenen Landhaus der Familie, das nun zur Todesfalle wird. Aber für wen? - Blutiger Home-Invasion-Thriller des Regisseurs Neil LaBute (u.a. „In the Company of Men“).
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.