Feed - Nichts kann uns trennen!
Die Zwillinge Olivia (Troian Bellisario) und Matthew Grey (Tom Felton) wachsen in einer privilegierten Welt voller Erwartungen auf. Mit 18 Jahren sind sie unzertrennlich – selbst ihre Träume scheinen miteinander verwoben. Doch kurz vor dem letzten Schuljahr reißt eine Tragödie ihre Welt auseinander: Ein Autounfall nimmt Matthew das Leben und lässt Olivia allein zurück. Für sie bricht alles zusammen, denn ohne ihre andere Hälfte fühlt sie sich verloren. Während sie verzweifelt versucht, einen Weg zu finden, mit dem Schmerz zu leben, wächst in ihr der Wunsch, wieder mit Matthew vereint zu sein – um jeden Preis. Getrieben von Schuld und Sehnsucht beginnt Olivia, sich in eine gefährliche Spirale aus Kontrolle und Selbstzerstörung zu stürzen. Doch wie weit wird sie gehen, um die Verbindung zu ihrem Bruder nicht zu verlieren?