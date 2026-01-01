Fertighäuser - Vom Baum zum Eigenheim
49 Min.Ab 6
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Fertighäuser - Vom Baum zum Eigenheim
Fundament, Mauern, Dach - und das alles binnen achtundvierzig Stunden. Der moderne Fertighausbau macht’s möglich. Jeder fünfte Bauherr entscheidet sich heutzutage für die simple Art des GBauen-LassensG. Die Branche boomt und produziert die eigenen vier Wände geradezu am Fließband. Die Reporter verfolgen den Weg des Rohstoffs vom Holzstamm bis zum einzugsfertigen Eigenheim und zeigen die Herausforderungen, auf die Bauherr und Planer mitunter stoßen können.
Genre:Spezial, Dokumentation, Umwelt, Heimwerken
Altersfreigabe:
6