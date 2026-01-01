Feuerwehr im Einsatz
46 Min.Ab 6
46 Min.Ab 6
Feuerwehr im Einsatz
Die Herausforderungen der Feuerwehr und der Anspruch an Mensch und Technik steigen von Jahr zu Jahr. Ob beim Häuserbrand, bei Waldbränden, Überflutungen oder dem Worst Case ein Flugzeugunglück, die Kommunikation und Digitalisierung spielt bei der Brandbekämpfung eine immer wichtigere Rolle. Die Dokumentation greift zahlreiche Szenarien im Alltag der Feuerwehr auf und zeigt die unterschiedlichsten Facetten der Brandbekämpfung.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
6