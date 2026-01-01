Firestarter
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Firestarter
Verfilmung des gleichnamigen Romans von Stephen King mit Zac Efron: Seit Jahren ist das Ehepaar Andy und Vicki McGee auf der Flucht, bemüht, seine Tochter Charlie vor einer geheimen Regierungsorganisation namens "Die Firma" zu schützen. Die Elfjährige besitzt pyrokinetische Fähigkeiten, die es ihr ermöglichen, Feuer allein durch ihre Gedanken zu entfachen. Aus diesem Grund will "Die Firma" das Mädchen als Massenvernichtungswaffe einsetzen ...
Genre:Horror, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH