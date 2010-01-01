Zum Inhalt springenBarrierefrei
First Dog - Der Hund des Präsidenten

94 Min.Ab 6
Himmlisches Kino94 Min.Ab 6
Himmlisches Kino
Dies ist die Geschichte des Familienhundes des Weißen Hauses, der tausende Meilen von zu Hause entfernt, bei einem offiziellen Auftritt des Präsidenten einfach vergessen wird. - Doch der Waisenjunge Danny nimmt sich seiner an und beschließt den Hund „Teddy“ selbst zurück nach Washington zu bringen. Aus den beiden werden schnell unzertrennliche Freunde, die auf ihrem weiten Weg jede Menge Abenteuer bestehen müssen…

Genre:
Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2010 First American Cinema