Five
Five
Fünf Frauen bekommen eine Diagnose, die alles verändert: Brustkrebs. Die Onkologin Dr. Pearl hat die heikle Aufgabe, ihren Patientinnen die traurige Botschaft zu übermitteln. Sie selbst musste mitansehen, wie ihre Mutter dem Krebs erlag. Fünf Frauen, die außer der Krankheit nichts verbindet, müssen lernen mit der neuen Situation umzugehen. Wie verändern sich Partnerschaft und Selbstwahrnehmung im kräftezehrenden Kampf um Heilung und ein normales Leben?
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH