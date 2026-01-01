Five Nights at Freddy's
Five Nights at Freddy's
Computerspielverfilmung mit Josh Hutcherson in der Hauptrolle: Mike kümmert sich als Vormund liebevoll um seine kleine Schwester Abby. Weil er dringend einen neuen Job braucht, um das Sorgerecht nicht an seine Tante Jane zu verlieren, sucht er den Berufsberater Steve auf. Der vermittelt Mike eine Stelle als Nachtwächter in einer ehemaligen Pizzeria. Das Gebäude wirkt verlassen, doch ausgerechnet nachts treiben die einstigen Maskotten des Ladens, die Animatronics, ihr Unwesen.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2023
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH